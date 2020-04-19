Плетикоса о фанатах «Спартака»: они увидели, что борюсь в каждом матче за красно-белые цвета

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал об отношении фанатов клуба к себе.

«Когда я подписал контракт со «Спартаком», это было для меня чем-то совершенно новым. Я читал о нём и смотрел матчи, но всё равно не предполагал, насколько это большой клуб и какие преданные у него фанаты. Время в «Спартаке» напоминало мне об игре за «Хайдук», потому что фанаты хорватского клуба тоже болеют за свою команду с невероятной страстью. Так что в тот период я как будто вернулся в прошлое», — рассказал Плетикоса RT.

Бывший футболист рассказал, почему между ним и фанатами установились дружеские отношения во время игры за «Спартак».

«Помню, как в своём первом матче с «Амкаром» в «Лужниках» я посмотрел на северную трибуну, а там фанаты разворачивали баннер с изображением Войцеха Ковалевски. Тогда я задумался, куда я пришёл. Не думал, что его так любили. Почему полюбили меня, я даже не знаю. Наверное, увидели, что я играю с сердцем и душой, что борюсь в каждом матче за красно-белые цвета. Очень рад, что эта любовь сохранилась по сей день», — добавил Плетикоса.

Ранее он заявил, что футболисты рискуют получить травмы после возобновления сезона.