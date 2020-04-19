Плетикоса: после долгого перерыва у многих футболистов будут травмы

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Бывший хорватский вратарь Стипе Плетикоса рассказал, с какими проблемами придётся столкнуться, когда после пандемии коронавируса в Хорватии возобновится чемпионат страны по футболу.
Плетикоса: после долгого перерыва у многих футболистов будут травмы
  • Reuters

«Уже середина апреля, игроки не тренировались месяц. Если даже в ближайшие три-четыре недели начнутся групповые тренировки, всё равно нужно будет время на восстановление физической формы. Я сомневаюсь, что будет достаточно времени, чтобы полноценно подготовиться к возобновлению чемпионата», — рассказал Плетикоса RT.

По мнению бывшего вратаря сборной Хорватии, игрокам могут грозить травмы, когда они резко возобновят тренировки.

«Думаю, после долгого перерыва у многих будет риск получить травму. Для тренеров ситуация будет проблематичной. Посмотрим. Скоро у УЕФА должна пройти видеоконференция, и тогда мы получим какую-то информацию», — добавил Плетикоса.

Ранее он рассказал о состоянии футбола в Хорватии во время пандемии коронавируса.

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