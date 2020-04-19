Плетикоса рассказал о состоянии футбола в Хорватии во время пандемии коронавируса

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Бывший хорватский вратарь Стипе Плетикоса рассказал о состоянии футбола в своей родной стране во время пандемии коронавируса.
Плетикоса рассказал о состоянии футбола в Хорватии во время пандемии коронавируса
  • Reuters

«Первоначально федерация футбола хотела возобновить сезон 15 мая, но паузу пришлось продлить до начала июня. Закончиться сезон должен в конце июля. Но всё будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом», — рассказал Плетикоса RT.

Бывший вратарь «Спартака» отметил, что в Хорватии футболистам разрешено самостоятельно тренироваться на базах.

«Некоторые команды начали проводить индивидуальные тренировки, в том числе «Хайдук» из моего родного города Сплита. Каждый занимается на базе по своему плану и даже не принимает там душ, а сразу едет для этого домой. Футбол медленно возвращается, если можно это так назвать, но он всё ещё далёк от нормального состояния», — отметил футболист.

Ранее Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018.

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