Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018

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Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с чемпионата мира — 2018 ради сбора средств для девочки, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Выставляю на благотворительный аукцион свою футболку с чемпионата мира, который состоялся в России в 2018 году. Аукцион предназначен для сбора средств на лечение Иры Шестаковой. Давайте вместе поможем девочке выздороветь», — заявил Игнашевич в видеообращении в Instagram.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала.

Ранее Черданцев заявил, что россияне не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол после ЧМ-2018.

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