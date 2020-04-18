Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
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- РИА Новости
«Выставляю на благотворительный аукцион свою футболку с чемпионата мира, который состоялся в России в 2018 году. Аукцион предназначен для сбора средств на лечение Иры Шестаковой. Давайте вместе поможем девочке выздороветь», — заявил Игнашевич в видеообращении в Instagram.
На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала.
Ранее Черданцев заявил, что россияне не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол после ЧМ-2018.