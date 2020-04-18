Черданцев о наследии ЧМ-2018: мы не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол

Известный российский комментатор Георгий Черданцев посетовал на упущенные возможности после чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Честно говоря, с этой точки зрения я очень разочарован, потому что мы не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол. Турнир прошёл, и теперь стадионы вновь пустые, повсеместный упадок, хотя по-прежнему все играют в футбол. В Москве детская команда есть в каждом подъезде, не говоря уже о всяких академиях. Но вот пропасть между любительским спортом и профессиональным по-прежнему велика», — заявил Черданцев в интервью RT.

Ранее Черданцев высказался о популярности нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.