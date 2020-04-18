Черданцев о наследии ЧМ-2018: мы не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол

Короткая ссылка
Известный российский комментатор Георгий Черданцев посетовал на упущенные возможности после чемпионата мира по футболу 2018 года.
Черданцев о наследии ЧМ-2018: мы не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Честно говоря, с этой точки зрения я очень разочарован, потому что мы не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол. Турнир прошёл, и теперь стадионы вновь пустые, повсеместный упадок, хотя по-прежнему все играют в футбол. В Москве детская команда есть в каждом подъезде, не говоря уже о всяких академиях. Но вот пропасть между любительским спортом и профессиональным по-прежнему велика», — заявил Черданцев в интервью RT.

Ранее Черданцев высказался о популярности нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить