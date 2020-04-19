СМИ: Экс-футболист сборной Украины попытался ударить судью после матча чемпионата Белоруссии

Защитник «Динамо-Брест» Евгений Хачериди вступил в перепалку с арбитром Сергеем Чистовым после матча пятого тура чемпионата Белоруссии с «Витебском» (1:0).

Об этом сообщает «Прессбол». Хачериди был удалён с поля на 85-й минуте за фол, в результате которого был назначен пенальти, с которого «Витебск» забил победный мяч. После игры футболист попытался ударить арбитра, а массажист «Динамо» Сергей Лапицкий угрожал судье физической расправой.

Хачериди известен по выступлениям за сборную Украины, в составе которой провёл 51 матч и забил три гола.

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