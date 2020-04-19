Гамула: не сказал бы, что есть большая пропасть между РПЛ и чемпионатом Белоруссии

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула оценил уровень чемпионата Белоруссии.

«Я бы не сказал, что есть пропасть большая, так нельзя вообще говорить. Всё познается в сравнении. Надо, чтобы московский «Спартак» сыграл с брестским «Динамо», тогда и будем делать какие-то выводы. Вы помните, как «Зенит» сыграл в Минске с «Динамо» в 2018 году? Со счётом 0:4 питерцы проиграли. Если белорусский клуб забивает четыре гола нашему чемпиону, это тоже о чём-то говорит. Вы видели последний матч брестского «Динамо»? В этой команде собраны футболисты, игравшие в Лиге чемпионов. Это и Артём Милевский, и Евгений Хачериди, выступавшие за киевское «Динамо», и хорошо знакомый нам по чемпионату России Сергей Кисляк. Мы должны благодарить чемпионат Белоруссии за то, что футбол вообще сейчас есть», — цитирует Гамулу «Спорт уик-энд».

Чемпионат Белоруссии является единственным европейским первенством, не ушедшим на перерыв из-за коронавируса.

Ранее Чалов помог «Витебску» обыграть «Динамо-Брест», БАТЭ не забил «Торпедо-БелАЗ» с Устиновым и Яшиным.