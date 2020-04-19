Чалов помог «Витебску» обыграть «Динамо-Брест», БАТЭ не забил «Торпедо-БелАЗ» с Устиновым и Яшиным

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Борисовский БАТЭ не смог обыграть на своём поле «Торпедо-БелАЗ» из Жодино в матче пятого тура чемпионата Белоруссии по футболу.

Команды разошлись нулевой ничьей. В составе гостей весь матч провели россияне Виталий Устинов и Дмитрий Яшин. Титулованный БАТЭ занимает место в середине турнирной таблицы.

Чемпион страны «Динамо-Брест» уступил на выезде «Витебску» (0:1). Гости заканчивали матч вдевятером после удалений Габи Кики и украинца Евгения Хачериди. За «Витебск» выступил российский защитник Даниил Чалов.

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