Чалов помог «Витебску» обыграть «Динамо-Брест», БАТЭ не забил «Торпедо-БелАЗ» с Устиновым и Яшиным
Команды разошлись нулевой ничьей. В составе гостей весь матч провели россияне Виталий Устинов и Дмитрий Яшин. Титулованный БАТЭ занимает место в середине турнирной таблицы.
Чемпион страны «Динамо-Брест» уступил на выезде «Витебску» (0:1). Гости заканчивали матч вдевятером после удалений Габи Кики и украинца Евгения Хачериди. За «Витебск» выступил российский защитник Даниил Чалов.
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