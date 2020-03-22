В Британии рассказали о проблемах с алкоголем у экс-футболиста сборной России

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Британское издание The 72 опубликовало материал о бывшем нападающем сборной России Сергее Юране, который в 1996 году выступал за лондонский «Миллуолл».
В Британии рассказали о проблемах с алкоголем у экс-футболиста сборной России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Юран провёл в российской столице всего полгода, прежде чем внезапно переехал в Лондон и провёл полсезона в «Миллуолле». Это была обескураживающая половина сезона, многие фанаты клуба предпочли бы её забыть. То, что должно было стать триумфом Юрана и его товарища по сборной Василия Кулькова, обернулось провалом», — говорится в материале The 72.

В статье рассказывается, что Юран начал часто ходить по барам после резкого возрастания своей зарплаты, а своё поведение в нетрезвом состоянии игрок якобы объяснял недавней свадьбой. Отмечается, что тогда главный тренер «Миллуолла» Джимми Николл назвал Юрана позором команды и самым непрофессиональным футболистом, которого ему доводилось встречать.

«Для фанатов «Миллуолла» главным разочарованием стало то, что Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота», — добавил автор текста.

Юран перешёл в «Миллуолл» из «Спартака» в 1996 году. За английский клуб он провёл 13 матчей и забил один мяч.

Ранее Юран высказался на тему расширения РПЛ.

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