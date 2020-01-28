Юран высказался на тему расширения РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран не видит смысла в расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) ввиду отсутствия должного количества команд, обладающих соответствующим бюджетом.

«Считаю, в расширении нет никакого смысла. Если в клубе нет финансирования уровня РПЛ, то и выходить в премьер-лигу смысла не имеет. Это не усиление чемпионата, а просто шесть-семь ведущих команд будут забивать по три-пять голов новым командам. Если же у футбольных клубов, как в отечественном хоккее, появятся мощные спонсоры, которые обеспечат финансирование, то буду двумя руками за расширение. Но это должно быть добровольным спонсорством. Ходить и клянчить бюджетные деньги — путь в никуда», — цитирует Юрана «Советский спорт».

В РПЛ рассматривается вариант с увеличением количества участников до 18 клубов.

Ранее сообщалось, что РПЛ согласилась провести перевыборы президента лиги.