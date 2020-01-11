Игонин предложил ввести для болельщиков допустимую норму алкоголя

Бывший футболист «Зенита», а в настоящее время депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин считает, что для болельщиков на стадионах необходимо ввести допустимую норму содержания алкоголя в крови.

«Мы совместно с «Зенитом» хотим предложить ряд поправок в Административный кодекс. Их суть в том, что для фанатов будет установлена допустимая норма алкоголя в крови — по аналогии с нормой для водителей, в промилле. Сейчас представители правопорядка просто оценивают, пьян болельщик или нет, а уж если для автомобилистов такой закон есть, почему бы не разработать его и для посетителей спортивных и других массовых мероприятий? Если бы он уже был, многих задержаний и штрафов, случившихся после недавнего матча «Зенит» — «Спартак», возможно, удалось бы избежать», — заявил Игонин RT.

Ранее Игонин выразил мнение, что времена, когда болельщики много пили, уже проходят.