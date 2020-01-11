Игонин предложил ввести для болельщиков допустимую норму алкоголя

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита», а в настоящее время депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин считает, что для болельщиков на стадионах необходимо ввести допустимую норму содержания алкоголя в крови.
Игонин предложил ввести для болельщиков допустимую норму алкоголя
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

«Мы совместно с «Зенитом» хотим предложить ряд поправок в Административный кодекс. Их суть в том, что для фанатов будет установлена допустимая норма алкоголя в крови — по аналогии с нормой для водителей, в промилле. Сейчас представители правопорядка просто оценивают, пьян болельщик или нет, а уж если для автомобилистов такой закон есть, почему бы не разработать его и для посетителей спортивных и других массовых мероприятий? Если бы он уже был, многих задержаний и штрафов, случившихся после недавнего матча «Зенит» — «Спартак», возможно, удалось бы избежать», — заявил Игонин RT.

Ранее Игонин выразил мнение, что времена, когда болельщики много пили, уже проходят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить