Бывший футболист «Москвы» рассказал, как живёт с пересаженной печенью
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Сейчас со мной уже всё нормально. Кушаю, тренируюсь, живу. Но это был очень сложный момент в жизни. Надеюсь, всё позади. Был какой-то риск, что после хирургического вмешательства долго не проживу, однако меня лечили хорошие врачи. Плюс у меня достаточно сильный организм, я же был профессиональным футболистом, и это положительно сказалось. Я выдержал испытание», — приводит слова польского спортсмена «Советский спорт».
По словам Йопа, из-за случившегося ему нельзя употреблять алкоголь, поэтому он ограничивает себя бокалом шампанского на Новый год.
Ранее сообщалось, что у футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом.