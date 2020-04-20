Талалаев заявил, что в «Локомотиве» знали о проблемах Самохвалова с сердцем
«Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Он также допустил, что именно проблемы со здоровьем могли помешать игроку выйти на высокий уровень. По его словам, Самохвалов тренировался с этими проблемами несколько лет.
«Если всё-таки врачи давали ему допуск к тренировкам, то, значит, это был какой-то ограниченный допуск. Может, спорт, наоборот, нормализовал бы ему работу сердца», — предположил специалист.
Талалаев выразил мнение, что на такое развитие ситуации мог повлиять и режим самоизоляции, так как индивидуальные тренировки отличаются от обычных занятий в команде.
«Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль», — добавил Талалаев.
Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность.
У Самохвалова остались жена и сын.
Ранее СМИ опубликовали видео с места смерти футболиста второй команды «Локомотива».