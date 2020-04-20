Талалаев заявил, что в «Локомотиве» знали о проблемах Самохвалова с сердцем

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал новость о смерти Иннокентия Самохвалова, защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива».

«Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Он также допустил, что именно проблемы со здоровьем могли помешать игроку выйти на высокий уровень. По его словам, Самохвалов тренировался с этими проблемами несколько лет.

«Если всё-таки врачи давали ему допуск к тренировкам, то, значит, это был какой-то ограниченный допуск. Может, спорт, наоборот, нормализовал бы ему работу сердца», — предположил специалист.

Талалаев выразил мнение, что на такое развитие ситуации мог повлиять и режим самоизоляции, так как индивидуальные тренировки отличаются от обычных занятий в команде.

«Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль», — добавил Талалаев.

Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность.

У Самохвалова остались жена и сын.

Ранее СМИ опубликовали видео с места смерти футболиста второй команды «Локомотива».