СМИ опубликовали видео с места смерти футболиста второй команды «Локомотива»

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Появилось видео с места смерти защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Иннокентия Самохвалова.
СМИ опубликовали видео с места смерти футболиста второй команды «Локомотива»
  • © официальный сайт ФК "Казанка"

«Чемпионат» опубликовал видео, на котором показано, как сотрудники скорой помощи работают на месте смерти спорстмена.

Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность.

У Самохвалова остались жена и сын.

Ранее РФС выразил соболезнования в связи со смертью футболиста второй команды «Локомотива».

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