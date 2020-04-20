РФС выразил соболезнования в связи со смертью футболиста второй команды «Локомотива»
- РИА Новости
«Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года. РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в Twitter-аккаунте РФС.
Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность.
У Самохвалова остались жена и сын.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды.