РФС выразил соболезнования в связи со смертью футболиста второй команды «Локомотива»

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Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью Иннокентия Самохвалова, защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива».
РФС выразил соболезнования в связи со смертью футболиста второй команды «Локомотива»
  • РИА Новости

«Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года. РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в Twitter-аккаунте РФС.

Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность.

У Самохвалова остались жена и сын.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды.

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