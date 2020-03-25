Евсеев о тренере «Атлетико» Симеоне: самый дорогой водитель автобуса в мире
- Reuters
«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», — написал Евсеев в своём Instagram.
До этого появилась информация, что Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом мира, зарабатывая €3,6 млн в месяц без учёта налогов.
Болельщики часто называют «Атлетико» и «Уфу» «автобусами» из-за оборонительного стиля игры.
Ранее Евсеев заявил, что его не смущает отсутствие голов у «Уфы» в последних матчах.