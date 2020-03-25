Евсеев о тренере «Атлетико» Симеоне: самый дорогой водитель автобуса в мире

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев с юмором отреагировал на новость о том, что наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира.

«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», — написал Евсеев в своём Instagram.

До этого появилась информация, что Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом мира, зарабатывая €3,6 млн в месяц без учёта налогов.

Болельщики часто называют «Атлетико» и «Уфу» «автобусами» из-за оборонительного стиля игры.

Ранее Евсеев заявил, что его не смущает отсутствие голов у «Уфы» в последних матчах.