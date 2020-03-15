Евсеев заявил, что его не смущает отсутствие голов у «Уфы» в последних матчах

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с московским ЦСКА (0:0) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В чём секрет того, что «Уфа» не проиграла «Зениту» и ЦСКА в гостях? А что, мы должны этим командам проигрывать?» — приводит слова Евсеева Sport24.

Он отметил, что «Уфе» противостояли сложные соперники в последних матчах и команда играла на результат. Он также подчеркнул, что не понимает разговоров о том, что «Уфа» якобы играет в «антифутбол».

«У нас сегодня были моменты? Были, и не один! Ноль голов в трёх матчах? Меня это не смущает. У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»?» — добавил Евсеев.

ЦСКА набрал 36 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 27 очками в активе находится на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ.