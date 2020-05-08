Обладатель Кубка УЕФА, игрок сборной Хиддинка и дублёр Акинфеева: как сложились карьеры самых юных дебютантов РПЛ

Алексей Ребко впервые вышел на поле за «Спартак», будучи ещё школьником, и со временем дорос до игрока национальной сборной. Владислав Радимов с юных лет пользовался доверием Павла Садырина в ЦСКА, а с «Зенитом» стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Для полузащитника «Луча» Романа Мельника выход на замену в «Лужниках» так и остался самым ярким событием в карьере. А нападающий «Черноморца» Георгий Ладария достаточно рано повесил бутсы на гвоздь и связался с криминалом. RT рассказывает, как сложились карьеры самых юных дебютантов чемпионата России по футболу.

Алексей Ребко

Дебютировал в 16 лет 2 месяца и 17 дней в матче «Спартак» — «Зенит» — 4:3 (10 июля 2002 года)

Самым юным дебютантом в истории чемпионатов России до сих пор остаётся Алексей Ребко. Этот рекорд принадлежит ему почти 18 лет. В 2002-м Олег Романцев не побоялся выпустить юношу в концовке важнейшей встречи первенства с «Зенитом». Примечательно, что полузащитник заменил другого молодого футболиста — 18-летнего Дмитрия Сычёва, который и забил победный мяч.

«Не готовился выходить. Не был готов на 100%. Сидел спокойно на скамеечке, но уже потряхивало. Потом Дима Сычёв сломался, Олег Иванович позвал меня. Сыграл минут семь. Волновался очень сильно, сейчас уже не понимаю, почему. Но в том возрасте, наверное, так и надо», — вспоминал футболист в интервью Sports.ru.

За пару недель до этого Ребко дебютировал в Кубке России и стал самым юным футболистом, когда-либо принимавшим участие в официальных матчах «Спартака». Причём на тот момент Алексей ещё учился в школе — летом он как раз перешёл в 11-й класс.

В том сезоне на поле воспитанник клубной академии больше не выходил, но в целом ему удалось построить неплохую карьеру. Он поиграл в Лиге чемпионов со «Спартаком», завоевал золото с «Рубином» и даже провёл три матча за сборную России при Гусе Хиддинке. Правда, карьеру Ребко пришлось закончить уже в 33 года из-за травм.

Евгений Зезин

Дебютировал в 16 лет 3 месяца и 23 дня в матче «Асмарал» — «Зенит» — 8:3 (6 августа 1992 года)

В начале 1990-х о нынешних успехах болельщики «Зенита» могли только мечтать. Клуб влачил жалкое существование и испытывал серьёзные финансовые проблемы. К дебюту в Высшей лиге чемпионата России петербуржцы оказались не готовы. Футболистам не выплачивали зарплату, а на базе даже не было горячей воды. Вратарь команды Андрей Мананников позже рассказывал, что его супруга вынуждена была продавать блины на вокзале, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Неудивительно, что тренерский штаб смело доверял молодым футболистам. А в игре с «Асмаралом» в августе на поле вовсе появился 16-летний полузащитник Евгений Зезин. Мало того, в той встрече был установлен ещё один рекорд, до сих пор не побитый. Команды провели самый результативный матч в истории чемпионатов России, забив на двоих 11 мячей.

Карьера самого Зезина сложилась не столь удачно, как у Ребко. В Высшей лиге он провёл лишь шесть матчей, а большую часть времени пробыл во втором по силе дивизионе страны. Также в активе футболиста участие в юношеском ЧМ-95 (до 20 лет), на котором Россия добралась до четвертьфинала.

Роман Мельник

Дебютировал в 16 лет 4 месяца и 15 дней в матче «Спартак» — «Луч-Энергия» — 4:0 (10 октября 1993 года)

В следующем году к рекорду Зезина вплотную подобрался 16-летний воспитанник дальневосточного футбола Роман Мельник. Причём дебютировал полузащитник «Луча» в выездном матче со «Спартаком», в составе которого на поле вышли Виктор Онопко, Валерий Карпин, Фёдор Черенков и Андрей Тихонов.

«Мы тогда почему-то решили вместо привычной жёлтой формы использовать белую. Вот моё лицо было в один тон с моей белой футболкой. Атмосфера, конечно, была невероятная. Стадион не совсем заполнен, но это «Лужники»: чаша, гул, море фанатов, и я готовлюсь выйти на замену. Раньше только по телевизору в трансляциях видел главный стадион страны. Вот это был шок, самый настоящий и не самый приятный», — рассказывал футболист в интервью football-dv.

Матч с красно-белыми так и остался для Мельника самым ярким воспоминанием. Он 11 лет провёл в родном «Луче», а потом принялся путешествовать по дальневосточным командам второго дивизиона. Уже в 28 лет Роман решил повесить бутсы на гвоздь, так как «не видел смысла» продолжать карьеру.

Александр Павленко

Дебютировал в 16 лет 6 месяцев и 29 дней в матче «Факел» — «Спартак» — 0:5 (18 августа 2001 года)

Приблизительно в одно время с Ребко в составе «Спартака» появился талантливый полузащитник Александр Павленко, который был старше Алексея на год. Футболист из украинского Орджоникидзе пополнил состав красно-белых летом 2001-го, а уже спустя пару месяцев впервые вышел на поле. В концовке матча с «Факелом» игрок заменил Владимира Бесчастных и на год стал самым молодым дебютантом в истории клуба.

Для Павленко тот год стал настоящим прорывом. Полузащитник с отличным видением поля, обладающий хорошим пасом и техникой, провёл пять матчей в первенстве страны и стал обладателем золотой медали, последней для красно-белых на долгие 16 лет. А в октябре Александр провёл первую встречу в Лиге чемпионов и также стал одним из самых юных дебютантов в истории турнира.

Уже в следующем году Павленко принял участие в четырёх матчах в провальной для красно-белых ЛЧ и вообще был светлым пятном в переживающей серьёзный кризис команде. В результате за «Спартак» полузащитник провёл более 150 матчей, но полностью свой потенциал так и не раскрыл, хотя неплохо проявлял себя в арендах, сначала в «Шиннике», а потом в «Ростове». Начиная с 2010-го Александр менял команды почти каждый год, пока не завершил карьеру в «Томи».

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Георгий Ладария

Дебютировал в 16 лет 7 месяцев и 11 дней в матче «Ростсельмаш» — «Черноморец» — 4:0 (20 апреля 1996 года)

Некоторые герои текста не смогли построить яркую карьеру и рано повесили бутсы на гвоздь. Но форвард Георгий Ладария и вовсе решил променять спорт на криминал. А ведь его путь в большом футболе начинался лучше не придумаешь. Уже в 16 лет и 7 месяцев уроженец Абхазии дебютировал в составе «Черноморца» в Высшей лиге. Причём заменил он легенду клуба Льва Майорова.

Казалось, перед нападающим открыты все дороги. Однако на этом его карьера, по сути, закончилась. Ладария ещё несколько лет поиграл на Украине и в Грузии, а последней командой форварда стал скромный «Фабус» из Бронниц.

Зато уже спустя два года фамилия некогда подающего надежды игрока всплыла в криминальной хронике. Его приговорили к семи годам лишения свободы за разбой и незаконное хранение оружия. По информации СМИ, Ладария руководил одним из трёх подразделений ОПГ «Шаманинские». В 2011-м Георгий вновь отправился в колонию — на этот раз за хранение наркотиков. Наконец в 2014-м его осудили на год за грабёж. После этого пути Георгия окончательно затерялись.

Сергей Ревякин

Дебютировал в 16 лет 7 месяцев и 25 дней в матче «Анжи» — ЦСКА — 2:1 (27 ноября 2011 года)

Единственным вратарём, дебютировавшим в чемпионате России в 16 лет, остаётся Сергей Ревякин. При упоминании его фамилии многие болельщики вспомнят матч ЦСКА с «Зенитом» в марте 2012-го, когда юному голкиперу пришлось подменять травмированных Игоря Акинфеева и Сергея Чепчугова.

Но первую игру он провёл ещё в конце ноября 2011-го. В Махачкале Сергею пришлось экстренно выходить на замену в концовке из-за удаления Чепчугова. Взять пенальти от Самуэля Это’О Ревякин не смог. А потом были тот самый матч с «Зенитом», где вышедшего на поле с трещиной в кисти уроженца Кронштадта дважды огорчил Александр Кержаков, и появление в заявке в противостоянии с «Реалом».

К сожалению, ранние успехи, а также хороший контракт вскружили Ревякину голову. По словам многолетнего тренера вратарей ЦСКА Вячеслава Чанова, Сергей был недоволен отсутствием игровой практики и в 16 лет «ходил к Леониду Слуцкому», пытаясь доказать ему, что «должен быть первым». Неудивительно, что надолго в клубе он не задержался. В какой-то момент голкипер вовсе исчез из поля зрения, но в 2019-м возобновил карьеру в московском «Арарате». В настоящий момент выступает за другой «Арарат» — ереванский.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Владислав Радимов

Дебютировал в 16 лет 8 месяцев и 4 дня в матче «Океан» — ЦСКА — 5:2 (30 июля 1992 года)

Наиболее успешным из семёрки самых юных футболистов в истории чемпионата России можно смело назвать Владислава Радимова. Чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также Кубка Испании, участник двух финальных стадий Евро — полузащитник реализовал свой талант сполна.

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Возможно, пробиться ему помог тот факт, что ЦСКА в начале 1990-х был очень молодой командой. После победы в заключительном чемпионате СССР в 1991-м команду покинули многие опытные футболисты, а на смену им пришли совсем юные игроки. Тем не менее осенью они сенсационно выбили из Лиги чемпионов «Барселону».

16-летний Радимов, перебравшийся в ЦСКА из Санкт-Петербурга летом, участия во встречах с каталонцами не принимал, но в июле 1992-го дебютировал в Высшей лиге в матче с «Океаном», за 15 минут до финального свистка заменив Дмитрия Карсакова.

В следующем году Владислав забил первый мяч за ЦСКА, в 1994-м стал основным игроком армейцев и дебютировал за сборную. А в 1996-м россиянин перешёл в испанскую «Сарагасу». Этот трансфер стал на тот момент рекордным для столичного клуба.