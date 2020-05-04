«Не стоит обижать людей»: какую реакцию вызвало заявление Шалимова о «дармоедах»

К главному тренеру «Ахмата» Игорю Шалимову не стоит применять санкции из-за высказывания о нуждающихся в финансовой поддержке россиянах, которых он назвал дармоедами. Об этом заявил экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев. По его мнению, коллега неточно сформулировал мысль. При этом бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал слова специалиста чересчур резкими. А в РФС отметили, что действия наставника грозненцев будут рассмотрены комитетом по этике, если поступит соответствующий запрос.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов оказался в центре неоднозначной ситуации после того, как заявил, что не стоит помогать людям, жалующимся на тяжёлое финансовое положение из-за эпидемии коронавируса. В Российском футбольном союзе (РФС) в ответ на это сообщили, что действия специалиста могут быть рассмотрены комитетом по этике.

«Мы обязательно будем рассматривать высказывания Шалимова, если соответствующие лица — руководители федерации и лиги — отправят нам заявление по этому вопросу», — цитирует главу комитета по этике Семёна Андреева «Спорт-Экспресс».

Накануне Шалимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором назвал дармоедами россиян, обращающихся к государству за финансовой помощью.

«Сейчас прошёлся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делает важные вещи для нас с вами, они все зарабатывают. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — это твой выбор. Выбирай другую профессию», — сказал Шалимов.

Заявление вызвало шквал негативных комментариев. Некоторые даже обратились к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с призывом уволить специалиста с занимаемой должности.

Сначала Шалимов пытался отвечать на критику в свой адрес, но затем удалил пост. Несмотря на это, пользователи социальных сетей продолжили выказывать своё недовольство под другими публикациями тренера.

Впоследствии специалист заявил, что его слова неправильно интерпретировали.

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я говорил о своих футболистах. И ещё, если я говорю серьёзно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — приводит слова Шалимова Sport24.

При этом мнения коллег по поводу произошедшего разделились. Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев предположил, что наставник «Ахмата» неправильно сформулировал мысль.

«Мне кажется, если он удалил видео, значит, признал, что не совсем точно передал свою мысль. Конечно, увольнять надо за что-то другое. Не знаю, какие санкции может применить РФС в данном случае, но думаю, что этого делать и не нужно. Да, можно обсудить, но не более того. Другое дело, что в контракте у каждого тренера и футболиста прописаны ограничения относительно публичных высказываний. Если у Шалимова такое есть, то в клубе могут начать разбираться. Но думаю, того, что произошло, достаточно, чтобы он переосмыслил свои высказывания», — предположил Гаджиев в интервью RT.

На сторону тренера «Ахмата» встал бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец. Он также выразил мнение, что данное заявление было неверно интерпретировано, и добавил, что Шалимов никогда не отказывался помогать нуждающимся.

«Такая категоричность имеет право на существование. Зная его, думаю, он имел в виду людей, спекулирующих на ситуации с самоизоляцией и пользующихся теми, кто действительно испытывает финансовые проблемы, — пенсионерами, инвалидами. К сожалению, таких нечестных людей очень много, и они ничем не брезгуют, это происходит сплошь и рядом. А действительно нуждающиеся ведут себя достойно. Порядочный человек останется таковым в любом положении», — пояснил Бышовец.

При этом бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал заявление Шалимова чересчур резким. Однако он отметил, что не стоит применять к специалисту какие-либо санкции, основываясь исключительно на общественном мнении.

«Я бы такие заявления делать не стал. Помогать нуждающимся надо, потому что в связи с эпидемией страдает, например, сфера обслуживания, оставшаяся без средств к существованию. Её представители не работают, поскольку у них нет такой возможности, а не потому что не хотят. Поэтому называть их дармоедами неправильно. Возможно, Шалимов погорячился, сказал на эмоциях. Как и все остальные, он расстроен, но обижать людей всё равно не стоит», — сказал Билялетдинов.

Не остался в стороне от произошедшего и известный спортивный журналист Василий Уткин. Он напомнил, что «Ахмат» Шалимова на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед — кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что Шалимов не первый раз высказывается в подобном ключе. Некоторое время назад он вступил в диалог с пользователем социальных сетей, обвинившим власти в том, что многие живут в нищете. В ответ специалист заявил, что некоторые люди сами виноваты в своём положении, поэтому не стоит обвинять в этом государство.