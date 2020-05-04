Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывания Шалимова
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- РИА Новости
«Мы обязательно будем рассматривать высказывания Шалимова, если соответствующие лица — руководители федерации и лиги — отправят нам соответствующее заявление по этому вопросу», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
Шалимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором раскритиковал людей, жалующихся на отсутствие денег из-за режима самоизоляции. Он назвал их дармоедами и отметил, что большинство из них на самом деле «живут лучше, чем бомжи». Впоследствии пост был удалён.
Ранее Шалимов объяснил свои слова про дармоедов.