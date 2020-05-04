Шалимов объяснил свои слова про дармоедов

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал своё высказывание о россиянах, жалующихся на ухудшение финансового положения из-за пандемии коронавируса.

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И ещё, если я говорю серьёзно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — приводит слова Шалимова Sport24.

Шалимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором раскритиковал людей, жалующихся на отсутствие денег из-за режима самоизоляции. Он назвал их дармоедами и отметил, что большинство из них на самом деле «живут лучше, чем бомжи». Впоследствии пост был удалён.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на высказывание Шалимова.