Уткин отреагировал на высказывание Шалимова о наличии рабочих мест во время пандемии

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, который заявил, что во время пандемии у людей есть возможность выбрать другую профессию, но некоторые из них являются дармоедами, желающими ничего не делать и получать деньги.
Уткин отреагировал на высказывание Шалимова о наличии рабочих мест во время пандемии
  • РИА Новости

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «Ахмат» идёт на единоличном последнем месте, притом что зарплата Шалимова составляет около €0,5 млн.

«Это успех. Успех Игоря Шалимова, определённо дающий право называть дармоедами окружающих», — подытожил Уткин.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. «Ахмат» занимает последнее, 16 место, набрав 20 очков.

Ранее Шалимов высказался по поводу рабочих мест и возможных социальных выплат людям во время пандемии коронавируса.

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