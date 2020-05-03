Шалимов: если ты дармоед — это твой выбор

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на критику в адрес российской власти, которая появилась на фоне карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«Сейчас прошёлся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делает важные дела для нас с вами, они все получают деньги. Если же ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнём с бомжей тогда. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Потому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — сказал Шалимов на видео в Instagram.

Ранее Шалимов признался, что не понимает, почему РПЛ ориентируется на рекомендации УЕФА о продолжении сезона.