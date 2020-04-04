Шалимов не понимает, почему РПЛ ориентируется на рекомендации УЕФА о продолжении сезона

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что не понимает, почему Российская премьер-лига (РПЛ) ориентируется на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым стоит продолжать сезон, несмотря на распространение коронавируса.

«Есть вопрос, может, неконкретный. Я сам себе задаю: почему мы ориентируемся на УЕФА? Я думаю, УЕФА ориентируется на то, чтобы закончить сезон, сыграть финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы», — цитирует Шалимова «Спорт день за днём».

По его словам, он понимает, почему УЕФА настаивает на том, что стоит доиграть чемпионаты Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, но, как ему известно, данная рекомендация необязательна для других чемпионатов. По его мнению, можно просто завершить сезон и решить, кто представит страну в еврокубках.

«Если мы закончим сейчас чемпионат, то никто ничего не потеряет. По крайней мере, не так много, как в топ-5 европейских чемпионатов. Я понимаю, почему они будут тянуть до последнего. Я не понимаю, почему мы должны тянуть до последнего», — добавил Шалимов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. После 22 туров «Ахмат» занимает последнее место.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вернуть систему «весна — осень» в РПЛ.