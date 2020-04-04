Экс-тренер сборной России Игнатьев призвал вернуть систему «весна-осень» в РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что необходимо доиграть прерванный из-за коронавируса сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), а затем вернуть систему «весна-осень».
Экс-тренер сборной России Игнатьев призвал вернуть систему «весна-осень» в РПЛ
  • РИА Новости

«Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень», и новый сезон начать в марте 2021 года», — цитируют Игнатьева «Известия».

По его мнению, преимуществ в предложенной системе гораздо больше, и в таком случае структура будет выстроена по принципу пирамиды, в основе которой будет лежать Профессиональная футбольная лига (ПФЛ), затем Футбольная национальная лига (ФНЛ), а наверху расположится РПЛ.

РПЛ была приостановлена после 22-го тура в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержал желание Российской премьер-лиги (РПЛ) доиграть нынешний сезон.

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