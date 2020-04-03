Медведев: пока сохраняется шанс доиграть сезон РПЛ, мы должны на это надеяться

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддерживает желание Российской премьер-лиги (РПЛ) доиграть нынешний сезон.

«Пока сохраняется шанс доиграть текущий сезон, мы должны думать и надеяться именно на это. Это в духе европейской солидарности и имеет важность не только для нынешнего сезона, но и для всего отечественного футбола», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее Дзюба выразил мнение, что текущий сезон необходимо доиграть.