Дзюба считает, что текущий сезон необходимо доиграть

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба выступил против досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.
Дзюба считает, что текущий сезон необходимо доиграть
  • РИА Новости

«Я думаю, что чемпионаты будут доиграны. Если только всё не затянется прям настолько. В крайнем случае просто останется всё так, как сейчас есть в турнирной таблице. Но я бы, конечно, хотел бы доиграть чемпионат и победить. Всё-таки уже пройдено хорошее расстояние — 22 тура. Нужно доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность. А когда говорят про аннулирование чемпионатов, то, мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Хочется, чтобы всё доигралось и все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами игроки», — заявил Дзюба в эфире радиостанции «Радио Зенит».

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайших преследователей на девять очков.

Ранее Прядкин рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.

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