Прядкин рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подвёл итоги рабочего совещания с руководителями Российского футбольного союза (РФС), которое проходило посредством конференц-связи.

«Впервые в истории РПЛ мы со всеми шестнадцатью клубами провели совещание в таком режиме. Несмотря на непривычный формат, оно получилось продуктивным. У нас есть различные варианты по возобновлению сезона, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, для соблюдения рекомендации УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем этот замысел и собираемся провести оставшиеся восемь туров для сохранения целостности соревнования и выполнения всех обязательств перед партнёрами клубов и Лиги. Планируя рестарт чемпионата, мы будем руководствоваться обеспечением безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей», — цитирует Прядкина сайт лиги.

Чемпионат РПЛ был приостановлен 13 марта из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сезон АПЛ не возобновится в начале мая.