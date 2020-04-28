Сбой в настройках: почему ЦСКА не стоит расставаться с Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по окончании сезона может покинуть свой пост, утверждают в СМИ. Однако в руководстве клуба назвали эти данные «не соответствующими действительности». Генеральный директор армейцев Роман Бабаев отметил, что контракт с белорусом обязательно будет продлён после его возвращения в Россию. Почему красно-синим не стоило бы расставаться со специалистом в ближайшее время — в материале RT.

Слухи об отставке и опровержение из клуба

Виктор Гончаренко может покинуть ЦСКА — контракт тренера с армейцами истекает в конце сезона. Как утверждает популярный спортивный Telegram-канал «Ложа прессы» со ссылкой на собственные источники, договор со специалистом продлён не будет. Клуб якобы ищет нового тренера, хотя ещё не определился с основными кандидатурами на замену. При этом авторы канала считают, что данное решение никак не связано со сменой владельца — переходом большинства акций ЦСКА к ВЭБ.РФ.

Эту информацию сразу подверг критике известный журналист и инсайдер Иван Карпов, назвав её фейком. По его словам, руководство давно договорилось с Гончаренко о продлении соглашения.

«Понятно, что есть главное мерило — результат. Им в клубе недовольны и хотят улучшить позицию в турнирной таблице. Но никакой напряжённости в команде или, например, между руководством и Гончаренко сейчас нет. Это подтверждают два моих источника в ЦСКА», — написал Карпов.

Стоит отметить, что инсайды Карпова уже сбывались. Например, он первым заговорил о переходе в «Монако» Александра Головина и конфликте Ивана Игнатьева с «Краснодаром».

В самом ЦСКА слухи об уходе Гончаренко опровергли. Генеральный директор клуба Роман Бабаев подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

«Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону... Не понимаю, почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?» — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

По его словам, контракт с Гончаренко будет продлён.

«Когда вернётся команда, когда вернётся Виктор Михайлович, мы всё обсудим», — добавил Бабаев.

Невнятная игра и необъяснимые осечки

Слухи о расставании ЦСКА с Гончаренко появились в связи с тем, что в этом сезоне прогресс красно-синих застопорился, хотя в предыдущем молодая команда по-настоящему радовала болельщиков и, судя по всему, прыгнула выше головы.

Также по теме Замена тренера: что известно о возможном уходе Сёмина из «Локомотива» и подписании контракта с Николичем Сербский специалист Марко Николич подписал двухлетний контракт с московским «Локомотивом» и сменит Юрия Сёмина на посту главного...

Осенью RT анализировал причины кризиса в клубе и разбирался, почему не стоит винить в нём Гончаренко. Тогда армейцы на протяжении четырёх матчей не могли победить в РПЛ и вылетели из Лиги Европы.

Однако весной ситуация лишь ухудшилась. В чемпионате страны коллектив набрал только два балла, оступившись в матчах с уступающими в классе «Уфой» и «Уралом». Красно-синие опустились на пятое место, отстав от второго на пять очков. Попутно армейцы потерпели обидное поражение от «Спартака» в Кубке страны.

Главная же претензия болельщиков к Гончаренко заключается в отсутствии у команды чёткой игры. Действительно, зачастую складывается впечатление, что впереди ЦСКА рассчитывает лишь на Николу Влашича, а также на рывки Марио Фернандеса по правому флангу.

Особенно это бросается в глаза во встречах с командами ниже уровнем. В них красно-синие порой не знают, как взломать насыщенную оборону соперника. Вдобавок хромает реализация. Отсюда необязательные потери очков в матчах с «Крыльями Советов» (0:2), «Сочи» (0:0), «Уфой» (1:1, 0:0), «Арсеналом» (0:1) и «Уралом» (1:1).

Застопорился и прогресс молодых футболистов. Фёдор Чалов после сорвавшегося трансфера в «Кристал Пэлас» не похож на самого себя. Не так ярок Ильзат Ахметов, который осенью даже перестал попадать в основной состав. Явно не демонстрирует весь свой потенциал Арнор Сигурдссон. Во многом игра команды сильно зависима от трёх лидеров: Фернандеса, Влашича и Игоря Акинфеева.

«Болезнь роста»

Несмотря на все проблемы, которые испытывает ЦСКА в текущем сезоне, расставание с Гончаренко станет достаточно рискованным шагом. Во-первых, именно белорус взял на себя строительство новой команды и делает это не без успеха. Пусть армейцы далеки от борьбы за чемпионство, они сражаются за попадание в еврокубки и даже не потеряли шансы на медали.

При этом белорус все четыре года работает в Москве в условиях крайне ограниченного трансферного бюджета. По сути, единственной серьёзной покупкой за этот период времени для клуба стало приобретение Влашича у «Эвертона». Остальные новички приходили в клуб либо бесплатно, либо за скромные отступные. Это не мешает Гончаренко держать команду на плаву, хотя конкуренты могут себе позволить куда более серьёзные траты.

А в прошлом сезоне армейцы вдобавок сотворили настоящую сенсацию в Лиге чемпионов, дважды обыграв «Реал». Нынешний получается для ЦСКА не таким ярким, но это вполне можно списать на «болезнь роста». Неслучайно применительно к молодым футболистам так часто говорят о «синдроме второго сезона».

При этом очевидно, что игроки под руководством Гончаренко прогрессируют. Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ. Ахметов с Иваном Обляковым доросли до вызова в сборную. Игорь Дивеев является ключевым футболистом молодёжной национальной команды. В 17 лет заиграл в основе Вадим Карпов. Даже Влашич после перехода в ЦСКА начал стабильно играть за сборную Хорватии, действующего вице-чемпиона планеты.

Таким образом, будет логично, если новые владельцы клуба из ВЭБ.РФ как минимум дадут белорусу время до зимы на исправление ситуации, а как максимум — обеспечат трансферный бюджет для укрепления проблемных позиций. В таком случае на третий год молодой обновлённый состав красно-синих может по-настоящему выстрелить, а руководство вправе будет требовать ответа с тренера.

Если же ЦСКА решит расстаться с Гончаренко, привыкшим работать в условиях крайне ограниченных ресурсов, то рискует столкнуться с целым рядом проблем. Во-первых, вовсе не факт, что новый тренер сработается с построенной белорусом командой и не разрушит всё то, что было создано до него. Во-вторых, он выдвинет свои требования по составу, что может повлечь за собой новые траты, которые явно не пойдут клубу на пользу в период финансового кризиса.

В-третьих, если рассматривать отечественных тренеров, то явных кандидатов на замену Гончаренко нет. Все сильнейшие российские специалисты заняты. Свободен Курбан Бердыев, но двукратного чемпиона страны представить в ЦСКА сложно, ведь он привык контролировать в клубах абсолютно все процессы.

Приход в ЦСКА иностранного специалиста и вовсе представляется маловероятным. В таком случае руководству придётся не только обеспечить легионеру и его помощникам солидные контракты, но и предоставить серьёзный трансферный бюджет, если речь идёт о наставнике с именем.

При этом тренеры-иностранцы в армейском клубе неизменно проваливались. Артур Жорже в 2003—2004-м запомнился болельщикам лишь тем, что дал путёвку в большой футбол Юрию Жиркову. Посередине сезона он уступил свой пост Валерию Газзаеву.

В 2009-м на смену последнему пришёл бразилец Зико, но проработал в России только до августа. Испанец Хуанде Рамос вовсе задержался в ЦСКА лишь на полтора месяца. При этом сейчас в составе команды не так много легионеров, и не говорящему по-русски специалисту будет сложно найти общий язык с большинством футболистов.

Исходя из всего вышесказанного, расставание с Гончаренко в нынешней ситуации станет для армейцев своего рода выстрелом в ногу.