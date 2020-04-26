«Это последний шанс уехать в Европу»: экс-тренеры Кокорина о его будущем, карьере в РФ и интересе итальянских клубов

Если Александр Кокорин решит продолжить карьеру в России, он может упустить последнюю возможность уехать в Европу. Об этом в интервью RT заявил бывший партнёр и наставник футболиста Дмитрий Хохлов. В свою очередь, другой экс-тренер форварда Сергей Силкин назвал его «сложившимся игроком для ведущих чемпионатов», а Андрей Кобелев считает, что говорить о перспективах Кокорина до окончания пандемии коронавируса нельзя. Ранее в СМИ появилась информация, что нападающим, у которого этим летом истекает контракт с «Зенитом», интересуются европейские клубы, в частности итальянские.

Интерес со стороны «Ромы» и вариант для «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин — один из самых обсуждаемых российских футболистов в период пандемии коронавируса. Пока остальные игроки стараются не потерять форму на карантине, отбывший тюремный срок форвард пытается определиться с командой, в которой продолжит карьеру летом.

В настоящий момент права на воспитанника «Локомотива» принадлежат «Зениту», однако он находится в аренде в «Сочи». При этом контракт Кокорина с петербуржцами истекает уже этим летом. Это значит, что Александр станет свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым клубом.

Подогревает интерес к своему будущему и сам футболист. Так, в интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну он рассказал, что им интересуются итальянские клубы. Вместе с тем футболист допустил, что ещё выйдет на поле в футболке «Зенита», и признал, что сохранить его рассчитывает «Сочи».

Чуть позже в беседе с блогером Евгением Савиным Кокорин более подробно рассказал о возможном отъезде в Италию. По словам чемпиона России, им интересуются «три хороших клуба», в том числе «Рома», занимающая в текущем сезоне Серии А пятое место в турнирной таблице. А вот информацию об интересе к нему со стороны «Локомотива» форвард не подтвердил. По его словам, родной клуб не выходил с ним на контакт.

«Есть люди, которые находятся в Италии от меня, есть большой интерес от трёх клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы. Это может быть очень интересно, если всё окажется правдой. Для меня все три эти команды являются топовыми. «Ювентуса» среди них нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, ты угадал. Но я хочу в «Рому», она в этом списке есть», — заявил Кокорин.

Однако вместе с тем футболист дал понять, что при прочих равных может выбрать «Зенит». Александр признался, что если он «поговорит хорошо» с петербуржцами, то останется в нынешнем клубе, несмотря на интерес со стороны той же «Ромы».

«Возвращение в Санкт-Петербург зависит от «Зенита». Принадлежу клубу по контракту. Если предложат новое соглашение и будут хорошие условия, мы сядем и обговорим это с клубом. Какой вариант выберу, если «Рома» и «Зенит» предложат контракт? Я по-прежнему люблю Петербург. Если сядем, поговорим хорошо, то, конечно, выберу Питер. Но если поговорим плохо, то оказаться в таком клубе, как «Рома», — большая мечта», — добавил Кокорин.

В свою очередь, главный тренер петербуржцев Сергей Семак неоднократно подчёркивал, что до сих пор хочет видеть нападающего в команде. Например, недавно тренер назвал его одним из сильнейших футболистов РПЛ.

Специалиста в данной ситуации можно понять, ведь летом закончится срок соглашения с клубом не только у Кокорина, но и у Артёма Дзюбы. И о его продлении официально пока не сообщалось. Вместе с тем в СМИ регулярно появляется информация о возможном отъезде капитана сборной России в ту же Италию.

В Серию А может отправиться и иранский легионер команды Сердар Азмун, которым якобы предметно интересуется «Наполи». Сообщается, что неаполитанцы готовы заплатить за нападающего до €35 млн. В такой ситуации продление контракта с Кокориным может стать для «Зенита» и Семака настоящим спасением.

«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать именно сейчас»

Чтобы понять, какой выбор может сделать футболист, RT пообщался с его бывшими тренерами, которые немало поработали с Александром и внесли большой вклад в его становление как футболиста. Один из них, Дмитрий Хохлов, не только успел поработать с форвардом в качестве специалиста, но и несколько лет играл с совсем ещё молодым нападающим. По его мнению, Кокорин готов к отъезду в Европу.

«Кокорин — нападающий очень высокого уровня. Если поступит устраивающее его предложение, он вполне будет готов уехать в Европу. Ходит немало слухов об Италии, но мне кажется, ему больше подошёл бы испанский или английский чемпионат. В Серии А играть действительно тяжело. Многие команды там делают ставку в первую очередь на оборону. И проявить себя форвардам куда тяжелее. Да и больше удовольствия он получит, выступая в АПЛ или Примере», — заявил специалист в интервью RT.

Вместе с тем тренер подчеркнул, что, отправляясь в Европу, Александр на данный момент ничем не рискует, а промедление, напротив, может понизить шансы Кокорина уехать до нуля.

«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать именно сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо идти к этой цели не мешкая. В принципе не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь всё сугубо индивидуально. Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30—31 его уже могут и не позвать», — подчеркнул Хохлов.

Однако экс-наставник «Динамо» также уверен, что футболист не растеряет мотивации, даже если останется в России. По его мнению, Кокорину «есть что выигрывать и что доказывать».

«Он состоявшийся футболист для ведущих чемпионатов Европы»

Немало поиграл Кокорин и под руководством Сергея Силкина, который возглавлял бело-голубых в 2011—2012 годах. То «Динамо» было одним из сильнейших в российский период и долгое время претендовало на золото в переходном сезоне чемпионата России —2011/12. Частью демонстрирующей привлекательный атакующий футбол команды был и Кокорин. Как и Хохлов, Силкин заверил, что его бывший подопечный полностью готов к игре в Европе.

«Он состоявшийся футболист для ведущих чемпионатов Старого Света. Но очень многое будет зависеть от того, в какую команду он попадёт. Кокорин говорил о «Роме», но сложно сказать, насколько ему подойдёт итальянский футбол. Это покажет только время. Футбол там, безусловно, очень сложный, несколько замысловатый в тактическом плане. В Италии от нападающих требуется реализовывать все те немногие моменты, которые у них возникают, поскольку уровень защитников крайне высок. Мне кажется, Кокорину больше бы подошли чемпионаты Франции или Испании», — отметил Силкин.

При этом тренер подчеркнул, что если Кокорин сейчас откажется от предложений из ведущих чемпионатов Старого Света, то может упустить последний шанс уехать в Европу.

«Если у Кокорина есть желание, почему бы не рискнуть? А когда он потом поедет в Италию? В 31 год? Спортивная жизнь ведь очень непредсказуема. Завтра ты можешь получить травму, и на этом всё будет кончено. У Саши сейчас есть последний шанс уехать в Европу. Я не могу залезть к нему в голову. Мы можем только гадать, какой вариант для себя он выберет», — добавил Силкин.

Прокомментировал слухи вокруг Кокорина и Андрей Кобелев, под руководством которого форвард провёл около 50 матчей и забил десять мячей. Специалист призвал сначала дождаться окончания пандемии коронавируса, а затем уже рассуждать о возможных вариантах продолжения карьеры для форварда.

«Ну и здорово, что Саша хочет уехать в Европу! Давайте только дождёмся момента, когда он сам для себя всё решит. Повторюсь: для Александра сейчас очень важно самому сесть и определиться, чего он хочет от карьеры в дальнейшем. Но сейчас обсуждать что-либо, конечно, тяжело. Сами понимаете, все сидят на карантине. Непонятно, возобновится ли вообще текущий сезон, и если да, то когда. Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться футболисты, когда вновь решат запустить чемпионаты, если до этого дойдёт. Вот когда будет одержана победа над коронавирусом, тогда и можно будет рассуждать о будущем Саши», — заявил Кобелев.