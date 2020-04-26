Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Футбольный агент Роман Орещук оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в аренде в «Сочи», перейти в европейский клуб.

«Мы знакомы с Сашей. Это золотой пацан. Да, у него всегда есть своё мнение, тараканы в голове. Если он действительно хочет уехать — нужно делать это сейчас. А спрос на Кокорина был, есть и будет. Это один из самых талантливых российских футболистов своего поколения. Если он останется в РПЛ — выиграет в деньгах, если отправится в Европу — получит заряд мотивации. Сложно сказать, какой выбор сделает Александр. Плюс вокруг него ведутся политические игры, в которых я не силён», — заявил Орещук в интервью RT.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» предположил, что разрыв между топ-клубами РПЛ и остальными вырастет ещё сильнее.