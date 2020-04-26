Орещук: после пандемии разрыв между топ-клубами РПЛ и остальными вырастет ещё сильнее

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук объяснил, как пандемия коронавируса скажется на российских топ-клубах.

«Разрыв между ними и остальными командами РПЛ только увеличится. Но не думаю, что те же «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ или РЖД оставят бюджеты подконтрольных клубов на прежнем уровне. Всё равно какая-то оптимизация произойдёт. Но если у вас на счету было восемь млрд, а стало шесть с половиной, вы будете чувствовать себя сильно беднее? При этом имеются амбиции, вы любите футбол, а на клуб нужно потратить 150—200 млн. Поэтому топ-клубам если и придётся ужаться, то не критично», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее агент Орещук назвал главную проблему молодых российских футболистов.