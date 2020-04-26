Орещук: после пандемии разрыв между топ-клубами РПЛ и остальными вырастет ещё сильнее

Короткая ссылка
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук объяснил, как пандемия коронавируса скажется на российских топ-клубах.
Орещук: после пандемии разрыв между топ-клубами РПЛ и остальными вырастет ещё сильнее
  • РИА Новости

«Разрыв между ними и остальными командами РПЛ только увеличится. Но не думаю, что те же «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ или РЖД оставят бюджеты подконтрольных клубов на прежнем уровне. Всё равно какая-то оптимизация произойдёт. Но если у вас на счету было восемь млрд, а стало шесть с половиной, вы будете чувствовать себя сильно беднее? При этом имеются амбиции, вы любите футбол, а на клуб нужно потратить 150—200 млн. Поэтому топ-клубам если и придётся ужаться, то не критично», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее агент Орещук назвал главную проблему молодых российских футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить