Агент Орещук назвал главную проблему молодых российских футболистов

Агент Роман Орещук объяснил, в чём заключается главная проблема молодых российских футболистов.

«У них есть всё. Они избалованы клубами, агентами. Не буду называть имён, но некоторым ребятам из дублей дают квартиры. Надеюсь, сейчас наступит отрезвление. Вспоминаю себя в дубле ЦСКА. Мы жили впятером в одной комнате с Дмитрием Хохловым, Владиславом Радимовым в кишевшей тараканами комнате. Для нас за счастье было попасть на тренировку с основой, чтобы поесть на базе. А уж если оказывались в заявке на матч, нам давали по 100—200 марок. При этом зарплата была 150! О премиальных в дубле речи не шло. Что говорить, мы покупали один шоколадный батончик и делили его на пятерых. Это был наш ужин. Форму стирали вручную», — заявил Орещук в интервью RT.

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