Агент Орещук назвал главную проблему молодых российских футболистов

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Агент Роман Орещук объяснил, в чём заключается главная проблема молодых российских футболистов.
Агент Орещук назвал главную проблему молодых российских футболистов
  • Pixabay

«У них есть всё. Они избалованы клубами, агентами. Не буду называть имён, но некоторым ребятам из дублей дают квартиры. Надеюсь, сейчас наступит отрезвление. Вспоминаю себя в дубле ЦСКА. Мы жили впятером в одной комнате с Дмитрием Хохловым, Владиславом Радимовым в кишевшей тараканами комнате. Для нас за счастье было попасть на тренировку с основой, чтобы поесть на базе. А уж если оказывались в заявке на матч, нам давали по 100—200 марок. При этом зарплата была 150! О премиальных в дубле речи не шло. Что говорить, мы покупали один шоколадный батончик и делили его на пятерых. Это был наш ужин. Форму стирали вручную», — заявил Орещук в интервью RT.

Ранее экс спортивный директор «Динамо» объяснил, откажется ли государство от спонсирования российского футбола.

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