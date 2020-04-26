Орещук объяснил, откажется ли государство от спонсирования российского футбола

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, откажется ли государство от спонсирования российского футбола из-за пандемии коронавируса.

«Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает €500—600 тыс. в год? При этом без медицины ничего не будет. Но если государство полностью откажется от помощи, футбол в стране просто умрёт. Нужно правильно распределить финансы. Начать следует с того, что мы пока не умеем самостоятельно зарабатывать деньги», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Агент Орещук подчеркнул, что российские футболисты зарабатывают непомерно много.