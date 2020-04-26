Агент Орещук: российские футболисты зарабатывают непомерно много

Футбольный агент Роман Орещук посетовал, что российские игроки зарабатывают слишком большие деньги.

«На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятёрки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет €400 тыс. в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-лиги. Так зачем им куда-то ехать? Теперь они пересмотрят своё отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем», — заявил Орещук в интервью RT.

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