Экс спортивный директор «Динамо» рассказал, как повлияет коронавирус на российский футбол

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как пандемия COVID-19 повлияет на российский футбол.

«Очень серьёзно. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернёмся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу. Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта», — заявил Орещук в интервью RT.

Ранее футболист «Зенита» Караваев заявил, что им интересовался «Лацио».