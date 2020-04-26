Экс спортивный директор «Динамо» рассказал, как повлияет коронавирус на российский футбол

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как пандемия COVID-19 повлияет на российский футбол.
Экс спортивный директор «Динамо» рассказал, как повлияет коронавирус на российский футбол
  • РИА Новости

«Очень серьёзно. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернёмся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу. Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта», — заявил Орещук в интервью RT.

Ранее футболист «Зенита» Караваев заявил, что им интересовался «Лацио».

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