Футболист «Зенита» Караваев заявил, что им интересовался «Лацио»
- РИА Новости
«Конкретных не было. Ещё когда играл в Чехии, вроде бы «Лацио» интересовался», — написал Караваев в сториз своего Instagram.
Караваев перешёл в «Зенит» из нидерландского «Витесса» в сентябре 2019 года.
В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в составе сине-бело-голубых, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Ранее Роман Широков выразил сомнение, что форвард «Зенита» Сердар Азмун перерос уровень РПЛ.