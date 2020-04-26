Футболист «Зенита» Караваев заявил, что им интересовался «Лацио»

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос подписчика, получал ли он предложения от европейских футбольных клубов.

«Конкретных не было. Ещё когда играл в Чехии, вроде бы «Лацио» интересовался», — написал Караваев в сториз своего Instagram.

Караваев перешёл в «Зенит» из нидерландского «Витесса» в сентябре 2019 года.

В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в составе сине-бело-голубых, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее Роман Широков выразил сомнение, что форвард «Зенита» Сердар Азмун перерос уровень РПЛ.