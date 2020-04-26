Футболист «Зенита» Караваев заявил, что им интересовался «Лацио»

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Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос подписчика, получал ли он предложения от европейских футбольных клубов.
Футболист «Зенита» Караваев заявил, что им интересовался «Лацио»
  • РИА Новости

«Конкретных не было. Ещё когда играл в Чехии, вроде бы «Лацио» интересовался», — написал Караваев в сториз своего Instagram.

Караваев перешёл в «Зенит» из нидерландского «Витесса» в сентябре 2019 года.

В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в составе сине-бело-голубых, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее Роман Широков выразил сомнение, что форвард «Зенита» Сердар Азмун перерос уровень РПЛ.

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