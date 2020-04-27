Бабаев заявил о намерении ЦСКА продлить контракт с Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас даже мыслей нет никаких в эту сторону. Конечно, контракт с Гончаренко будет продлён. Когда вернётся команда и Виктор Михайлович, мы всё обсудим. Конечно, все мы хотим — Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда — занимать место выше того, на котором мы сейчас находимся. Но на контракт это никак не влияет», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 36 очков после 22 туров.

Ранее Гурцкая высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА.