Замена тренера: что известно о возможном уходе Сёмина из «Локомотива» и подписании контракта с Николичем

Сербский специалист Марко Николич подписал двухлетний контракт с московским «Локомотивом» и сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера, сообщают спортивные издания. Отмечается, что бывший наставник «Партизана» и «Фехервара» может приступить к работе уже летом, когда ожидается возобновление сезона в Российской премьер-лиге. При этом и сам Сёмин, и руководство «Локомотива» отказались комментировать информацию о возможной тренерской перестановке.

Юрия Сёмина на посту главного тренера московского «Локомотива» может сменить сербский специалист Марко Николич. Бывший наставник «Партизана» и «Фехервара» является основным кандидатом на место 72-летнего россиянина, истекающий контракт которого клуб не собирается продлевать, утверждают СМИ.

Об интересе «железнодорожников» к Николичу сербская пресса сообщала ещё в марте, но в конце прошлой недели появилась новая информация о его приходе в московский клуб. По данным издания Hotsport, 40-летний специалист уже подписал с российским клубом контракт на два года, который начнёт действовать 1 июля. Вместе с Николичем тренерский штаб команды пополнят его постоянные помощники Радое Смилянич и Горан Басара.

Позднее информацию о планирующейся тренерской перестановке опубликовал и «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники. Издание сообщило, что Николич уже неоднократно бывал в Москве на матчах «Локомотива» и продолжает пристально следить за командой и игроками. При этом утверждается, что в случае назначения серб намерен пригласить нападающего Александра Кокорина, о возможном возвращении которого в воспитавший его клуб сообщалось месяц назад.

Николич начал тренерскую карьеру в 21 год в родном «Раде», после чего поработал в «Войводине» и одном из двух топовых клубов Сербии — «Партизане». В январе 2016 года специалист оказался в словенской «Олимпии», но не проработал в клубе долго из-за расистского скандала — в одном из матчей Николич, как сообщается, назвал темнокожего игрока Блессинга Элеке «чёрным идиотом» за то, что он побежал праздновать гол, когда шло компенсированное время матча, а счёт был ничейным. Тренера дисквалифицировали на семь матчей и уволили из клуба.

После этого Николич вернулся в «Партизан». При нём белградцы выдали беспроигрышную серию из 37 матчей, которая принесла победы в чемпионате и Кубке Сербии. По истечении двухлетнего контракта специалист перешёл в венгерский «Фехервар», с которым также выиграл главные национальные трофеи, а в сезоне-2018/19 занял третье место в своей группе в Лиге Европы, однажды сыграв вничью с «Челси». Однако в ноябре прошлого года Николич был уволен, по данным СМИ, в связи с неудовлетворительными результатами команды, и с тех пор оставался без работы. Теперь «Локомотив» может стать самым крупным клубом в послужном списке сербского специалиста.

Сёмин же, если информация о назначении Николича подтвердится, будет вынужден покинуть команду, которую он в разные годы привёл к трём победам в чемпионате России. Его соглашение с «Локомотивом» рассчитано до 31 мая и, по данным Sport24, не будет продлеваться даже до лета, когда ожидается возобновление чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, наставник с большой долей вероятности больше не проведёт во главе «железнодорожников» ни одного матча. В таком случае команда будет доигрывать сезон в Российской премьер-лиге (если он всё-таки продолжится) уже с другим тренером, которым может оказаться Николич.

По неподтверждённым сведениям, генеральный спонсор команды РЖД собирается обсудить 4 мая уход Сёмина и приглашение на его место Николича.

Вероятный уход Сёмина из «Локомотива» может быть связан с конфликтом между ним и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе. Они не могли договориться по вопросам комплектования команды и её дальнейшего развития. Из-за этого СМИ на протяжении последних месяцев периодически сообщают о том, что в следующем сезоне 72-летний тренер покинет стан красно-зелёных.

Сам Сёмин и руководство «Локомотива» отказались комментировать информацию о тренерской перестановке. Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков назвал такие сообщения слухами.

Сейчас «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России по футболу с отставанием в девять очков от лидирующего «Зенита». У подопечных Сёмина высокие шансы на то, чтобы в третий раз подряд пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, однако на серебро нынешнего розыгрыша турнира также претендуют «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. До конца сезона остаются ещё восемь туров.

На защиту Сёмина встал известный футбольный агент Дмитрий Селюк. Он уверен, что «Локомотив» поступит неправильно, если поменяет своего нынешнего тренера на малоизвестного болельщикам специалиста из Сербии.

«Полтора года нахождения в статусе генерального директора Кикнадзе провёл в постоянных скандалах. В числе прочего он не смог договориться с командой по снижению зарплат. Футболисты выразили ему недоверие, после чего за дело взялся Мещеряков. А недавно произошла трагичная ситуация с Самохваловым... И этот человек хочет убрать из «Локомотива» великого тренера, легенду тренерского цеха. И променять его он хочет на человека, сидящего без работы, выгнанного из клубов Венгрии и Словении», — заявил Селюк.

Согласился с агентом и бывший член исполкома РФС, депутат Государственной Думы Игорь Лебедев. Он уверен, что «Локомотив» сможет выступать на высоком уровне только вместе с Сёминым. Лебедев посоветовал руководству клуба всё-таки оставить тренера.

«За всю историю «Локомотива» никто не давал такого результата, как Сёмин. Да, на нашем веку были отдельные вспышки, когда Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко взяли по разу Кубок России. Да, это было, но это отдельные всплески. «Локомотив» почти всегда без Сёмина делил шестую-девятую позицию в чемпионате России, не было никаких предпосылок, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Вернувшись обратно, Сёмин снова сделал «Локомотив» чемпионом страны. Поэтому, если бы я был президентом клуба или РЖД, я Юрия Палыча на руках бы носил — дай бог ему здоровья. Только он даёт результат и только с ним клуб поднимается на высшую ступеньку российского футбола», — напомнил Лебедев.