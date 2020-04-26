Агент Орещук предположил, что Смолов не останется в «Сельте»

Агент Роман Орещук предположил, что Фёдор Смолов не подпишет с «Сельтой» полноценный контракт после окончания срока аренды.

«Мы не знаем всей правды об этой истории. Но судя по интервью главного тренера «Сельты» Оскара Гарсии, он был очень расстроен отъездом Смолова. До того был уверен, что всё было согласовано. Не верю, что Федя мог вот так взять и уехать. Но после слов Гарсии, боюсь, Фёдор при нём за «Сельту» играть не будет», — заявил Орещук в интервью RT.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» заявил, что агент Алексей Сафонов спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Владимира Быстрова.