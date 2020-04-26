Экс-директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

Короткая ссылка
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу за жёсткие высказывания в адрес агентов.
Экс-директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова
  • РИА Новости

«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нём после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее агент Орещук рассказал, уедет ли Кокорин в Европу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить