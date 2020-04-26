Источник: сербский тренер Николич подписал с «Локомотивом» двухлетний контракт

Сербские СМИ утверждают, что грядущим летом 40-летний специалист Марко Николич сменит на посту главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

Об этом пишет интернет-издание HotSport. По информации источника, 40-летний сербский специалист уже подписал с железнодорожниками контракт на два года с возможностью продления. Также сообщается, что помощниками Николича в «Локомотиве» будут Радое Смилянич и Горан Басара. Если сезон в РПЛ будет доигран, то дебют Николича состоится после 1 июля.

Последним местом работы Николича был венгерский «Фехервар», из которого он ушёл в ноябре 2019 года.

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