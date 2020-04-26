Сёмин прокомментировал информацию о назначении Николича наставником «Локо»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что руководство клуба договорилось о контракте с сербским специалистом Марко Николичем.

«Я никакой информации на этот счёт дать не могу. Тут надо спрашивать у руководителей клуба, которые могут взять и поменять. Всё спрашивайте у них», — приводит слова Сёмина Sport24.

В воскресенье, 26 апреля, СМИ сообщили о том, что бывший наставник белградского «Партизана» Николич подписал соглашение с «Локо» сроком на два года.

Ранее также сообщалось о том, что гендиректор «Локомотива» не хочет продлевать контракт с Сёминым на два месяца.