Сёмин прокомментировал информацию о назначении Николича наставником «Локо»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что руководство клуба договорилось о контракте с сербским специалистом Марко Николичем.

«Я никакой информации на этот счёт дать не могу. Тут надо спрашивать у руководителей клуба, которые могут взять и поменять. Всё спрашивайте у них», — приводит слова Сёмина Sport24.

В воскресенье, 26 апреля, СМИ сообщили о том, что бывший наставник белградского «Партизана» Николич подписал соглашение с «Локо» сроком на два года.

Ранее также сообщалось о том, что гендиректор «Локомотива» не хочет продлевать контракт с Сёминым на два месяца.

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