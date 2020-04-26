Губерниев: Сёмин не может быть лучшим тренером 2019 года в России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз подверг критике решение признать наставника «Локомотива» Юрия Сёмина лучшим тренером года.

«Почему Сёмин — лучший тренер 2019 года? У нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране», — цитирует Губерниева РИА Новости.

По его мнению, такой выбор является неуважением к работе многих специалистов, которые добились гораздо большего.

«Тренер Немтырёв, тренер Чупкова, подготовил чемпиона и рекордсмена мира, а лучший тренер в стране за 2019 год — не Немтырёв, который подготовил Чупкова, а Сёмин, который все проиграл. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущенный», — добавил Губерниев.

Напомним, что Губерниев после объявления результатов голосования за претендентов на премию «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер», где победителем стал Сёмин, написал в своём Telegram-канале, что «голосовали точно серебряные олени».

Ранее Дмитрий Сычёв заявил, что хотел бы пригласить действующего наставника железнодорожников Юрия Сёмина в свой подкаст.