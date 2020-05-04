Гаджиев: возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил высказывания наставника «Ахмата» Игоря Шалимова, раскритиковавшего россиян.

«Вполне возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль. Но получилось как получилось. Мне кажется, если он удалил видео, значит, признал, что не совсем точно передал свою мысль. Сейчас складывается непростая ситуация и далеко не у всех есть возможность зарабатывать. Отсюда и критика», — сказал специалист RT.

Также Гаджиев добавил, что за подобные высказывания Шалимова не стоит увольнять из «Ахмата».

Конечно, увольнять надо за что-то другое. Кроме того, не знаю, какие санкции может применить РФС в данном случае. Но думаю, что это делать и не нужно. Да, можно обсудить, но не более того. Другое дело, что в контракте у каждого тренера или футболиста прописаны ограничения относительно публичных высказываний. Если у Шалимова такое есть, то в клубе могут начать разбираться. Но думаю, того, что произошло, достаточно, чтобы он переосмыслил свои высказывания», — добавил Гаджиев.

Ранее Червиченко назвал Шалимова недалёким человеком.