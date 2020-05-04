Бышовец сравнил ситуацию Шалимова с историей Собчак

Бывший главный тренер сборной России по футболу прокомментировал высказывание наставника «Ахмата» Игоря Шалимова о россиянах, жалующихся на ухудшение финансового положения из-за пандемии коронавируса.

«По моему мнению, такая категоричность имеет право на существование. Зная его, думаю, Шалимов имел в виду тех, кто спекулирует на ситуации с самоизоляцией и пользуется теми, кто действительно испытывает финансовые проблемы — пенсионерами, инвалидами. К сожалению, таких нечестных людей очень много и они ничем не брезгуют, это происходит сплошь и рядом. А действительно нуждающиеся ведут себя достойно. Порядочный человек останется таковым в любой ситуации», — сказал Бышовец в интервью RT.

По его словам, Шалимов сам всегда старается помочь тем, кому это требуется. По этой причине специалист предполагает, что слова тренера «Ахмата» просто неправильно истолковали, а он сам говорил о тех, кто наживается на бедных людях.

«Чтобы кого-то критиковать, нужно на это иметь моральное право. Ситуацию с Шалимовым я бы сравнил с историей, когда Ксения Собчак заявила о том, что деньги не стоит давать беднякам, потому что они их прожрут. Конечно, отдавать деньги богатым тоже неправильно, потому что у них они уйдут на яхты и виллы. Но деньгами необходимо уметь распоряжаться, вне зависимости от твоего финансового положения», — добавил Бышовец.

Шалимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором раскритиковал людей, жалующихся на отсутствие денег из-за режима самоизоляции. Он назвал их дармоедами и отметил, что большинство из них на самом деле «живут лучше, чем бомжи». Впоследствии пост был удалён.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС может рассмотреть высказывания Шалимова.