За разбитый автомобиль: что известно о новом иске телеведущей Ушаковой к футболистам Мамаеву и Кокорину

Телеведущая Ольга Ушакова-Маслий подала иск к четырём фигурантам нашумевшего дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Женщина требует возместить материальный ущерб в размере более 300 тысяч рублей за разбитый в ходе драки автомобиль. Адвокатов футболистов это решение удивило, а представляющий интересы полузащитника «Ростова» Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный готов выплатить требуемую сумму без судебных разбирательств.

«Я её машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться»

Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, которое вся страна обсуждала на протяжении 2019 года, постепенно начало забываться. Футболисты отбыли наказание и успешно возобновили карьеру. Форвард «Зенита» на правах аренды перешёл в «Сочи» и уже забил три мяча в текущем сезоне РПЛ. А его друг подписал контракт с «Ростовом» и в первом же матче после возвращения поразил ворота бывшей команды ЦСКА.

Тем неожиданнее стала новость об иске к футболистам, а также двум другим фигурантам дела — Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому со стороны телеведущей Ольги Ушаковой (Маслий) на сумму более 300 тысяч рублей. Информацию об этом официально подтвердили в Савёловском суде.

«В производстве суда иск Маслий О. В. к Кокорину А. А., Кокорину К. К., Мамаеву П. К., Протасовицкому А. С. о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 рубля. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 06.05.2020 в 15:15», — приводит сообщение пресс-службы Савёловского суда «РБК-Спорт».

Женщина потребовала возместить материальный ущерб. 8 октября 2018-го в ходе потасовки четверых фигурантов дела с водителем телеведущей Виталием Соловчуком возле столичного ресторана «Пекин» в автомобиле Mercedes, принадлежащей женщине, оказалось выбито стекло. По её словам, за полтора года, прошедших с тех пор, денег она так и не дождалась.

«Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, только сегодня заявление попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесён, и должна быть компенсация этого ущерба. Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу», — цитирует потерпевшую «Газета.Ru».

В свою очередь, адвокаты Кокорина и Мамаева оказались крайне удивлены иском со стороны женщины. Так, представляющий интересы Павла Игорь Бушманов подчеркнул, что она не признавалась потерпевшей по данному делу. Мало того, выяснилось, что его подзащитный осуществил именной денежный перевод на сумму 200 тыс. рублей ещё в декабре 2018-го, но Ушакова (Маслий) ими «не воспользовалась». Несмотря на это, Мамаев готов и сейчас возместить телеведущей ущерб без судебных разбирательств.

«Сегодня я созвонился с Павлом, он сказал:«Ради бога, я всегда готов — назовите сумму». Он берёт этот вопрос на себя, готов единолично всё возместить», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Подтвердила сказанное коллегой и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. Она напомнила, что Ушакова (Маслий) после вынесения приговора не имела материальных претензий к фигурантам дела и не обращалась в суд с гражданским иском. А нападающий «Сочи», по её словам, вообще не имеет к данному эпизоду никакого отношения.

«Мой подзащитный Александр Кокорин не причинил никакого ущерба ни автомобилю, принадлежащему Ольге Ушаковой (Маслий), ни её водителю Виталию Соловчуку. В связи с чем ни сам Александр Кокорин, ни его защита не считают его надлежащим ответчиком по указанному иску. Эти же доводы изложены мной в кассационной жалобе на приговор по этому делу, и в ближайшее время, предварительная дата 13 мая 2020 года, будут оценены судьями второго кассационного суда общей юрисдикции», — приводит слова Стукаловой «Р-Спорт».

Об этом же заявил и сам Кокорин. По словам Александра, автомобиль Ушаковой-Маслий он не трогал, а потому беспокоиться ему не о чем.

Во время слушаний телеведущая рассказывала, что после избиения Соловчука в её машине оказалось разбито стекло передней двери. Этим причинённый ущерб не ограничился — салон авто был запачкан кровью. Женщина оперативно написала заявление в полицию, а её водителя увезли в больницу.

«По отношению к ребятам была допущена явная несправедливость»

8 октября 2018-го братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий приняли участие сразу в двух потасовках в центре Москвы. Спустя несколько дней молодые люди были задержаны. А в мае 2019-го суд вынес обвинительный приговор всем четырём фигурантам дела. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам заключения, а Мамаева с Протасовицким — к году и пяти месяцам колонии строгого режима.

С учётом проведённого в СИЗО времени все они должны были выйти на свободу в конце 2019-го, но суд удовлетворил прошение Кокориных и Мамаева об УДО, и они покинули колонию в сентябре. Однако на этом футболисты и их адвокаты решили не останавливаться. Они намерены добиться пересмотра приговора. Поэтому в начале марта было подано заявление во второй кассационный суд. Его рассмотрение назначили на 20 апреля, но позже из-за пандемии коронавируса перенесли на 13 мая.

При этом адвокаты считают, что правда в данной ситуации на их стороне. В частности, Бушманов объяснял: согласно приговору, Соловчуку якобы были нанесены одни и те же увечья всеми фигурантам дела. А главное в действиях компании, по мнению юриста, отсутствовали хулиганские побуждения. На этом настаивает и Стукалова, которая посетовала, что суд принял во внимание не все имеющиеся свидетельства.

«Вы знаете, у нас на руках уже постановление второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Считаем, что в действиях ребят не было признаков 213-й статьи — «Хулиганство», — цитирует Стукалову сайт телеканала «360».

Сам Кокорин в недавнем интервью известному блогеру Евгению Савину заявил, что намерен идти до конца в вопросе пересмотра приговора.

«Апелляция должна была быть, но её отменят из-за вируса. Зачем это делаем? В рамках закона будем судиться до конца, намерены пройти все инстанции. Главная инстанция — Верховный суд. Мне очень интересно, как там отреагируют на наше дело», — подчеркнул футболист.

До конца готовы идти и адвокаты. Причём Бушманов предполагает, что с Кокориных, Мамаева и Протасовицкого могут даже снять судимость, если будет вынесен оправдательный приговор по статье хулиганство.

«Что это даст, если ребята уже на свободе и живут спокойной жизнью? Моральное удовлетворение — самое главное. Человек не хочет жить с клеймом хулигана, отвечать за действия, которые он не совершал. Мы будем отстаивать нашу позицию до конца — по отношению к ребятам была допущена явная несправедливость», — приводит слова адвоката «Чемпионат».