Адвокат прокомментировал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву
- АГН «Москва»
«У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по данному уголовному делу», — цитирует Бушманова Sport24.
Телеведущая намерена взыскать с футболистов 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её транспортному средству во время конфликта Кокорина и Мамаева с её личным водителем Виталием Соловчуком, который произошёл в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева.