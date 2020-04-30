Адвокат прокомментировал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву

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Адвокат Игорь Бушманов, который представлял интересы футболиста «Ростова» Павла Мамаева в деле о хулиганстве, прокомментировал иск телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой к его клиенту и игроку «Сочи» Александру Кокорину.
Адвокат прокомментировал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву
  • АГН «Москва»

«У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по данному уголовному делу», — цитирует Бушманова Sport24.

Телеведущая намерена взыскать с футболистов 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её транспортному средству во время конфликта Кокорина и Мамаева с её личным водителем Виталием Соловчуком, который произошёл в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева.

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