Адвокат прокомментировал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву

Адвокат Игорь Бушманов, который представлял интересы футболиста «Ростова» Павла Мамаева в деле о хулиганстве, прокомментировал иск телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой к его клиенту и игроку «Сочи» Александру Кокорину.

«У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по данному уголовному делу», — цитирует Бушманова Sport24.

Телеведущая намерена взыскать с футболистов 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её транспортному средству во время конфликта Кокорина и Мамаева с её личным водителем Виталием Соловчуком, который произошёл в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева.