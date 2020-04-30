Источник: телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, телеведущая требует взыскать с футболистов 300 тыс. рублей в качестве ущерба за её разбитый Mercedes.

В октябре 2018 года возле московского ресторана «Пекин» у футболистов произошёл конфликт с водителем телеведущей Виталием Соловчуком. Во время суда над футболистами Ушакова заявляла, что её автомобиль пострадал в результате инцидента, было выбито одно из стёкол, а в салоне была кровь. Однако за полтора года ей так и не был компенсирован ущерб.

За участие в серии потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года футболисты были приговорены к тюремному заключению. Кокорин получил 1,5 года лишения свободы, а Мамаев — один год и пять месяцев. В сентября 2019 года оба спортсмена вышли на свободу и продолжили профессиональную карьеру.

Ранее Силкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы».