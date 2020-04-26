Силкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в итальянскую «Рому».
Силкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы»
  • РИА Новости

«Кокорин говорил о «Роме», но сложно сказать, насколько ему подойдёт итальянский футбол. Это покажет только время. Футбол там, безусловно, очень сложный, несколько замысловатый в тактическом плане. В Италии от нападающих требуется реализовывать все те немногие моменты, которые у них возникают, поскольку уровень защитников крайне высок. Мне кажется, Кокорину больше бы подошли чемпионаты Франции или Испании», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Силкин назвал Кокорина состоявшимся футболистом для игры в Европе.

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